Десять главных дел Токаева

За короткий промежуток времени им аккумулирован большой актив хороших дел.

Для Казахстана уходящий год был судьбоносным, моментом истины. Впервые в отечественной политической практике проведен транзит власти – ключевой и ответственный вопрос национальной повестки. Его финишным моментом стали президентские выборы, по итогам которых мандат общественного доверия завоевал Касым-Жомарт Токаев.

Таким образом, он стал не просто легитимным главой государства, но и получил электоральное народное признание.

Вместе с тем, первый опыт по сменяемости верховной власти усиливает персональное внимание к деятельности Президента К. Токаева. И это закономерно, поскольку страна находится на важном отрезке истории, когда закладывается траектория последующего развития. В этом контексте деятельность Президента К. Токаева внушает оптимизм.

За короткий промежуток времени им аккумулирован большой актив хороших дел. Резюмируя полугодовую деятельность Президента Токаева, мы составили 10 главных дел.

1. Обеспечил последовательность государственного курса

Президент К. Токаев обеспечил мягкую и безболезненную передачу власти, что является ключевым условием транзита власти. С одной стороны, он продолжает реализовывать действующий государственный курс. С другой стороны, привнес новый импульс, обеспечив эволюционное развитие. Нурсултан Назарбаев, как общенациональный лидер, неизменно поддерживает Президента К. Токаева. Несмотря на активно раскручиваемую тему о двоевластии, которая является манипулятивной технологией, власть сохраняет монолитность и единство. Обеспечивая преемственность власти, К. Токаев закладывает новый вектор государственного развития, основанного на диалоге с обществом, плюрализме мнений и многообразии взглядов.

2. Разумными шагами сбил протестность

2019 год продолжил протестный тренд, что стало следствием общемировых трендов и выражением десинхронизации политических и экономических процессов. В определенном смысле мы подошли к развилке,

поскольку от рефлексии власти зависел дальнейший ход развития. Президент К. Токаев отказался от простой модели реагирования – «закручивания гаек», сделав ставку на «спускание пара». Провозглашены новые внутриполитические парадигмы: «разные мнения – единая нация» и «успешные экономические реформы невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны», «Сильный

Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

Изменился политический лексикон власти, куда вошли такие понятия, как «альтернативность», «плюрализм», «постепенная политическая трансформация». Государство отказалось от практики блокирования интернета, силового разгона митингующих, в городах страны проведены санкционированные митинги. Можно подчеркнуть, что эти шаги сродни приему айкидо, когда, казалось бы, слабые стороны властей в короткий промежуток времени были превращены в их силу.

Разумная сила, основанная на полноценном диалоге и терпеливом общении, становится новым трендом политического пространства страны.

3. Задал новые политические стандарты

Президент Токаев всегда находился в центре событий. Он посетил Арыс в первые же сутки после происшествия – взрыва склада с боеприпасами. Неизменно поздравлял казахстанцев с их достижениями в разных областях – в спорте, культуре, науке. Он активно встречался с представителями разных социальных групп.

Будучи активным пользователем социальных сетей, глава государства оперативно давал оценку тем или иным актуальным событиям, происходившим в стране. Кроме того, он высказывался по резонансным делам (дело алматинских врачей, дело Баяндаровой и т. д.). Кроме того, меняется формат официальных мероприятий, которые становятся более публичными.

Все это очень важные с точки зрения политической культуры шаги, которые закладывают новые стандарты поведенческой модели управленческого истеблишмента, повышают планку для правящей элиты. Был провозглашён принцип «слышащего государства», снимаются бюрократические проволочки, и граждане имеют возможность напрямую задавать вопросы к уполномоченным органам и быстро получать ответы по всем аспектам волнующих их проблем.

4. Усилил защиту основополагающих прав граждан

Президент Токаев обозначил целый комплекс мер, предполагающих ужесточение уголовной ответственности за сексуальное насилие, скотокрадство, распространение наркотиков, вождение в состоянии алкогольного опьянения, браконьерство и посягательство на жизнь егерей. В своем Послании народу страны К. Токаев потребовал ужесточить наказания за незаконный оборот наркотиков, за изнасилование, за торговлю людьми, за браконьерство и т. д.

По требованию Президента страны Мажилис Парламента принял ряд важных поправок по данным направлениям. Эти преступления отнесены к особо тяжким и будут караться сурово и жестко.

Незаконное изготовление и сбыт наркотиков карается лишением свободы до 15 лет. За изнасилование увеличен срок от 8 до 20 лет или пожизненно. За торговлю людьми от 7 до 12 лет.

По мнению многих экспертов, это правильные и необходимые меры.

5. Сохранил управляемость государственного аппарата

Несмотря на тенденцию диалога и демократизации Президент К. Токаев сохранил управляемость государственного аппарата и его исполнительскую дисциплину. Все ключевые установки и инициативы Главы государства реализуются: «открыто небо», проведена кредитная амнистия, в короткие сроки восстановлен Арыс (фактически перестроен). По резонансным случаям были освобождены от должности аким Тараза, наказано руководство министерства обороны, активизировано уголовное расследование по проекту LRT-Astana.

6. Укрепил международные позиции страны

Победой на президентских выборах К. Токаев обеспечил международную легитимность транзиту власти. Все ключевые геополитические центры признали победу Токаева, продемонстрировав заинтересованность в стабильном и устойчивом развитии страны. Вступив в должность, Президент К. Токаев подтвердил внешнеполитический курс страны. Глава государства встретился с руководителями ключевых геополитических центров и стратегических партнеров страны – Китай, Россия, ЕС, ООН, страны Центральной Азии. Он совершил 6 зарубежных визитов (Россия, Германия, Китай, Узбекистан, Кыргызстан), встретился с 13 зарубежными лидерами и руководителями делегаций во время их визита в Казахстан, принял участие в 9 различных международных форумах и саммитах (ШОС,

СВМДА, ЕАЭС, ГА ООН, СНГ, ОДКБ и др.), провел 38 телефонных переговоров с зарубежными лидерами.

В общей сложности он провел более 70 встреч и переговоров с главами других государств, правительств, руководителями международных организаций, зарубежными политическими деятелями, руководителями бизнес-компаний, послами и др. Кроме того, Глава государства усилил работу внешнеполитического ведомства, произведя кадровую ротацию корпуса послов.

7. Провел социальную разрядку

Президент Токаев провел комплекс мер, направленных на повышение социального самочувствия как отдельных слоев населения, так и в целом общества. Отметим лишь несколько основных позиций президентской повестки, которые позволили произвести социальную разрядку. Во-первых, кредитная амнистия. Ее бенефициариями стали многодетные матери, семьи с детьми-инвалидами, дети-сироты, семьи, потерявшие кормильца, всего – более 500 тысяч человек. При этом введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума. Во-вторых, Президент Токаев запретил заниматься проектом «Кокжайлау»,который предполагал строительство горнолыжного курорта в одноименном урочище национального природного парка.

Таким образом Глава государства поставил точку в восьмилетней дискуссии между общественностью и городскими властями. В-третьих, со следующего года повысятся студенческие стипендии,

заработная плата бюджетников – педагогов, сотрудников органов гражданской защиты и правоохранительного блока. Многие государственные решения принимаются во благо и в интересах абсолютного большинства населения, что усиливает фундамент народной поддержки курса К. Токаева.

8. Повысил доверие к государству

Важным направлением в деятельности Президента Токаева стало повышение доверия к государству и эффективности государственного управления. Это обусловлено тем, что радиус взаимного доверия между обществом и государством снизился до опасных значений, сократились каналы коммуникаций и обратной связи. Для преодоления указанных проблем Президент К. Токаев провозгласил концепцию «слышащего государства», которая стала главной философией государственного управления. Во-первых, на базе президентского сайта открыта виртуальная приемная Главы государства, в структуре Администрации

Президента создано подразделение по работе с обращениями населения, возглавляемое помощником Главы государства.

Во-вторых, ведется работа по отбору в президентский молодежный кадровый резерв. В-третьих, введен мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора, а также была дана установка на сокращение числа национальных компаний и расходов на имиджевые мероприятия. В-четвертых, акимы и министры пришли в социальные сети, тем самым индексы открытости и доступности государственного

аппарата значительно повысились. В-пятых, в самостоятельные направления госполитики выделены Агентство по делам государственной службы и Агентство по борьбе с коррупцией, образовано Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. В-шестых, введена персональная ответственность руководителей государственных органов, в том числе министров и акимов, в случае привлечения за коррупцию их подчиненных.

9. Выстроил национальный диалог

Одним из ключевых пунктов президентской повестки Токаева стал Национальный совет общественного доверия. Создание данной диалоговой площадки было одним из ключевых пунктов его предвыборной программы. В своей инаугурационной речи Президент подтвердил нацеленность создать Нацсовет. При этом Указ о создании Нацсовета стал одним из первых политических решений Президента Токаева.

6 сентября в Нур-Султане прошло первое заседание Нацсовета, в его работе принял участие Президент К. Токаев, который в своем выступлении сформулировал приоритеты внутриполитической повестки. В Нацсовет вошли 44 человека и три омбудсмена (по правам детей, по правам человека и по правам бизнеса), председателем является Президент. Работа Нацсовета ведется по политическому, социальному и экономическому направлениям.

10. Заложил новые подходы национальной идеологии

Президент Токаев определил новые акценты в реализации национальной идеологии. В частности, в следующем году на государственном уровне пройдет празднование 1150-летия аль-Фараби, 175-летия Абая и

750-летия Золотой Орды. Аэропорт города Семей назван в честь Абая, а воздушной гавани Атырау будет присвоено имя Хиуаз Доспановой – летчицы-казашки, принимавшей участие во Второй мировой войне. Кроме того, в отношении возвратившихся на родину соотечественников Глава государства поручил отказаться от слова «оралман» в пользу термина «кандас».

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