Движение ограничено на трассе "Кызылорда-Павлодар"
Это связано с ухудшением погодных условий.
Фото : express-k.kz26 декабря 2019, 11:48
На трассе "Кызылорда-Павлодар" ограничено движение для всех видов транспорта, передает zakon.kz.
- Водители, в связи с ухудшением погодных условий на автодороге "Кызылорда-Павлодар" км. 1066-1135 с поселка Молодежный до границы Павлодарской области ограничено движение для всех видов транспорта, - говорится в сообщении МИИР РК.
При возникновении нештатной ситуации на дороге пользователи автодорог республиканского значения могут обращаться по номеру 1403, +7 7172 444 777, а также мобильный телефон диспетчерской службы и WhatsApp +7 771 744 47 77.
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