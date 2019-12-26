Антикоррупционный штаб посетил Алматы

Работа штаба предусматривает проведение разъяснительных встреч с применением различных подходов для разных слоев населения.

Республиканский информационно-просветительский штаб при Агентстве по противодействию коррупции посетил Алматы, сообщает zakon.kz, со ссылкой на пресс-службу городского Департамента агентства по противодействию коррупции.

Работа штаба предусматривает проведение разъяснительных встреч с применением различных подходов для разных слоев населения.

Представители штаба - режиссер и писатель Ермек Турсунов, общественный деятель Ырза Турсынзада и представитель Антикоррупционной службы встретились с сотрудниками Департамента юстиции Алматы.

- Мы проиграли войну за души и сердца своих детей, они живут в плену чужой культурной экспансии. Давайте подумаем хотя бы о внуках. О тех, кто только научился ходить, и тех, кто еще не родился и не отравлен пока еще этой всепроникающей атмосферой лжи, подлога и перевернутой морали, - отметил в своем выступлении режиссер Турсунов.

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