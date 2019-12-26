Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Антикоррупционный штаб посетил Алматы

Работа штаба предусматривает проведение разъяснительных встреч с применением различных подходов для разных слоев населения.

Фото : Департамент агентства по противодействию коррупции Алматы26 декабря 2019, 11:53

Республиканский информационно-просветительский штаб при Агентстве по противодействию коррупции посетил Алматы, сообщает zakon.kz, со ссылкой на пресс-службу городского Департамента агентства по противодействию коррупции.

Работа штаба предусматривает проведение разъяснительных встреч с применением различных подходов для разных слоев населения.

Представители штаба - режиссер и писатель Ермек Турсунов, общественный деятель Ырза Турсынзада и представитель Антикоррупционной службы встретились с сотрудниками Департамента юстиции Алматы.

- Мы проиграли войну за души и сердца своих детей, они живут в плену чужой культурной экспансии. Давайте подумаем хотя бы о внуках. О тех, кто только научился ходить, и тех, кто еще не родился и не отравлен пока еще этой всепроникающей атмосферой лжи, подлога и перевернутой морали, - отметил в своем выступлении режиссер Турсунов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты