Инвесторам будут давать визу на пять лет для свободного въезда в Казахстан

В Казахстане предлагается применить программу инвестиционного налогового резидентства на базе МФЦА, которая предполагает получение инвестиционной визы и налогового резидентства страны.

На пленарном заседании Сената Парламента депутаты приняли Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", предусматривающий выдачу визу сроком на пять лет для свободного въезда в страну инвесторам, передает корреспондент zakon.kz.

- Законопроектом вносятся изменения и дополнения в два конституционных закона Республики Казахстан. Вносятся изменения и дополнения в конституционный закон "О Международном финансовом центре "Астана", который предусматривает введение понятия "инвестиционного резидента" и программы "инвестиционного налогового резидентства" в Казахстане, — сказал первый заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Алихан Смаилов.

Он добавил, что, согласно анализу международного опыта, рынок инвестиционного резидентства переживает период значительного роста и в рамках программ привлекаются в совокупности от 500 млн до 1 млрд долларов США инвестиций.

По его словам, в Казахстане предлагается применить программу инвестиционного налогового резидентства на базе МФЦА, которая предполагает получение инвестиционной визы и налогового резидентства страны.

- Целью программы инвестиционного налогового резидентства является привлечение инвестиций в обмен на получение инвестором и членами его семьи многократной въездной визы в Республику Казахстан. Здесь следует коротко остановиться на процессе получения статуса инвестиционного резидента Центра. Прежде всего, потенциальный иностранный инвестор проходит проверку в офисе МФЦА на благонадежность и соответствие требованиям, — уточнил глава Минфина.

После, как уточнил министр, потенциальный иностранный инвестор осуществляет инвестиции в размере не менее 60 000 долларов США в финансовые инструменты Центра и становится инвестиционным резидентом.

- Инвестиционный резидент Центра вправе получить въездную визу сроком до 5 лет по ходатайству МФЦА. Далее, по истечении 90 дней нахождения в стране и уплаты обязательного ежегодного платежа в бюджет государства, инвестор получает право на освобождение от уплаты ИПН по доходам из источников за пределами Республики Казахстан, — добавил Смаилов.

Айша Тулеубекова,Нур-Султан

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