Сроки сдачи декларации о доходах перенесли кандидатам в президенты и парламентариям

Это обусловлено поэтапным переходом на всеобщее декларирование с 1 января 2021 года до 1 января 2025 года.

Кандидатам в президенты и депутатам парламента перенесли сроки сдачи декларации о доходах с 2020 на 2021 год, сообщает Zakon.kz.

Депутаты Сената одобрили соответствующие поправки в Конституционный закон о выборах в Республике Казахстан на пленарном заседании.

- Вторым направлением законопроекта является внесение изменений в Конституционный Закон "О выборах в Республике Казахстан" в части переноса сроков введения всеобщего декларирования с 2020 на 2021 год, для кандидатов в Президенты Республики и депутатов Сената и Мажилиса Парламента Казахстана. Это обусловлено поэтапным переходом на всеобщее декларирование с 1 января 2021 года до 1 января 2025 года, – сказал первый вице-премьер - министр финансов Казахстана Алихан Смаилов.

Как сообщалось ранее, этапы внедрения всеобщего декларирования разделены следующим образом:

На первом этапе - с 1 января 2021 года декларацию в рамках всеобщего декларирования представят: лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги; лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги; лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги; лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».

На втором этапе - с 1 января 2023 года декларирование для работников государственных учреждений и их супругов, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.

На третьем этапе - с 1 января 2024 года декларирование руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов, индивидуальных предпринимателей и их супругов.

На четвертом этапе - с 1 января 2025 года декларирование остальной категории граждан.

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