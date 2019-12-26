Названа опасность ночной зарядки смартфона

Все литий-ионные аккумуляторы так или иначе подвержены "старению" из-за изменения химического состава.

Пользователь смартфона, оставляя его на ночь на зарядке, а также не отключая устройство от зарядки после достижения 100% емкости батареи, сокращает тем самым ресурс его аккумулятора, об этом рассказал директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте, передает РИА Новости.

По словам эксперта, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%. При этом он посоветовал стараться заряжать гаджеты, к примеру, утром.

Все литий-ионные аккумуляторы так или иначе подвержены "старению" из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.

Кроме того, бережное отношение к батарее смартфона может не иметь какого-либо заметного эффекта в случае смены гаджета каждые два года или чаще.

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