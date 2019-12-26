Триста грантов и более пятидесяти микрокредитов получили павлодарцы по программе "Еңбек"

Появилась возможность увеличить лимит на краткосрочное обучение профессии нетрудоустроенных людей.

В этом году по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек" дополнительно были выделены деньги из Национального фонда РК. Куда их направили в областном центре Прииртышья, рассказали в отделе занятости и социальных программ города, передает Павлодар-онлайн.

Прежде всего появилась возможность увеличить лимит на краткосрочное обучение профессии нетрудоустроенных людей.

- Это не только переобучение. Есть люди, которые, кроме школьного обучения, не имеют образования, в том числе и профессиональной квалификации ввиду каких-то обстоятельств, - пояснили в отделе занятости и соцпрограмм. - По первому направлению программы на подготовку в ТиПО были направлены 358 человек. На краткосрочное обучение - 1251 человек.

В этом году государственные гранты, вместо 100 МРП, как это было раньше, составили 200 МРП для малообеспеченных, многодетных, инвалидов, а в связи с Годом молодежи и для населения в возрасте до 29 лет.

По программе массового предпринимательства "Бизнес бастау" изначально планировалось обучить 90 человек, но на сегодня курсы прошли 435 человек. Гранты получили 214 предпринимателей. На выдачу микрокредитов в этом году было выделено 444,7 миллиона тенге. 95 процентов из этих средств на первое декабря освоено. Пять проектов сейчас находится на одобрении банками. Итого микрокредиты получит 51 участник "Бизнес бастау".

В программе "Еңбек" появилось новое направление для молодежи "Жастар – ел тірегі", в котором осуществляется обучение молодых предпринимателей также с предоставлением грантов в размере 200 МРП. Таковых обучилось 135 человек, из них 86 получили гранты. Кроме того, в этом направлении также реализуется несколько проектов по обучению востребованным профессиям в ТиПО, в колледжах и вузах.

В целом изначально планировалось в течение года охватить мерами поддержки занятости 9610 человек. Но уже на первое декабря их число составило 11407 человек.

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