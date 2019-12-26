Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В жутком ДТП погибли два человека в Туркестанской области

На месте работают сотрудники КазАвтожол и Казавтодор.

Фото : КазАвтожол26 декабря 2019, 12:50

На автодороге "Самара - Шымкент" в Туркестанской области 11 человек стали участниками дорожной аварии, двое из них погибли, четверо доставлены в больницу с различными травмами, сообщает zakon.kz.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки Mercedes-Benz Sprinter не соблюдая скоростной режим совершил сопутствующее столкновение с трактором МТЗ 3.

- От сильного удара на месте погибли мужчина и женщина примерно 40 лет, их травмы оказались не совместимые с жизнью, - рассказала руководитель пресс-службы АО "НК "КазАвтожол" Маржан Ордабай.

На месте работают сотрудники КазАвтожол и Казавтодор.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты