В жутком ДТП погибли два человека в Туркестанской области

На месте работают сотрудники КазАвтожол и Казавтодор.

На автодороге "Самара - Шымкент" в Туркестанской области 11 человек стали участниками дорожной аварии, двое из них погибли, четверо доставлены в больницу с различными травмами, сообщает zakon.kz.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки Mercedes-Benz Sprinter не соблюдая скоростной режим совершил сопутствующее столкновение с трактором МТЗ 3.

- От сильного удара на месте погибли мужчина и женщина примерно 40 лет, их травмы оказались не совместимые с жизнью, - рассказала руководитель пресс-службы АО "НК "КазАвтожол" Маржан Ордабай.

На месте работают сотрудники КазАвтожол и Казавтодор.

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