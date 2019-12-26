В жутком ДТП погибли два человека в Туркестанской области
На месте работают сотрудники КазАвтожол и Казавтодор.
Фото : КазАвтожол26 декабря 2019, 12:50
На автодороге "Самара - Шымкент" в Туркестанской области 11 человек стали участниками дорожной аварии, двое из них погибли, четверо доставлены в больницу с различными травмами, сообщает zakon.kz.
По предварительным данным, водитель автомобиля марки Mercedes-Benz Sprinter не соблюдая скоростной режим совершил сопутствующее столкновение с трактором МТЗ 3.
- От сильного удара на месте погибли мужчина и женщина примерно 40 лет, их травмы оказались не совместимые с жизнью, - рассказала руководитель пресс-службы АО "НК "КазАвтожол" Маржан Ордабай.
На месте работают сотрудники КазАвтожол и Казавтодор.
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