Какие самые безбашенные поступки совершали казахстанские знаменитости

Риск – дело благородное, но в то же время, именно готовые рисковать совершают безбашенные поступки и в итоге побеждают.

"Кто не рискует, тот не достигает больших высот", - уверяют многочисленные бизнес-тренеры на мотивирующих лекциях. Но есть и другой подход: постепенно, шаг за шагом, идти к поставленной цели. Как часто рискуют казахстанские знаменитости? Корреспондент Zakon.kz вспомнил несколько рискованных поступков отечественных знаменитостей, а также узнал у звездных гостей премьеры отечественного фильма "Ва-банк" в Алматы, как они рисковали в жизни.

Риск – дело благородное, но в то же время, именно готовые рисковать совершают безбашенные поступки и в итоге побеждают, а порой вообще, один раз рискнув, можно выбрать себе, например, профессию.

- Все безбашенное. Самое безбашенное, что я мог сделать в жизни- поступить на режиссера, - признался Аскар Узабаев.

Казахстанский музыкант Мухамет Ахметжанов, больше известный, как The Limba, однажды тоже рискнул. Еще до того, как Мухамет стал заниматься музыкой и получил широкую известность, он работал простым продавцом сантехники. Хотя магазин и относился к известному немецкому бренду, и делали там покупки далеко не бедные люди, будущему певцу все равно не нравилась эта работа, даже не смотря на хорошую зарплату. В один прекрасный момент он понял, что хочет посвятить свою жизнь музыке, и не задумываясь уволился. А чтобы было на что жить, подрабатывал барменом в ночном клубе — эта работа не мешала заниматься творчеством.

Сейчас его песни в хит-парадах всех стран бывшего СССР, он активно выступает в России, Украине, Турции.

Определенно рискнула и не прогадала Народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова, недавно отметившая 90-летний юбилей. В недавнем интервью нам она рассказала, как, будучи девочкой, приняла решение уехать из родного Семипалатинска на учебу в Алматы.

- Мама на тот момент уже болела бруцеллезом, стала инвалидом второй группы. Дома я одна работала: сестра училась в мясопромтехникуме, поэтому я дома была как экспедитор, и на базаре печенками торговала (смеется), и в магазин, и по хозяйству. Две сестренки к тому моменту уже умерли, нас осталось четверо. Несмотря на это, почему-то я решила, что поеду учиться. Когда я сказала, что уезжаю учиться в Алматы, мама была против. А потом сестра мне сказала: "Как-нибудь проживем, учись!". У мамы четыре сестры было, ни у кого из них детей не было, только у моей мамы. И тетки действительно помогали, спасибо большое им всем, - рассказывала Народная артистка СССР.

В обычной жизни казахстанские знаменитости так же рискуют. Например, 46-летняя Баян Алагузова, продюсер многих казахстанских групп, не стесняется своих подписчиков и выкладывает рискованные фотографии. На днях она опубликовала новый смелый снимок. Чтобы не провоцировать публику, Баян сразу же уверила своих читателей, что она вовсе не целует мужа, а всего лишь что-то говорит ему на ушко.

-Только не подумайте, что мы целуемся, уят болады. Я ему на ушко шепчу, - прокомментировала она фото.

Герои фильма "Ва-банк" также решились на безбашенный поступок – накопив обиды, они решили ограбить банк. Все началось, когда Марата - сотрудника, работающего уже 10 лет и не без оснований надеющегося на должность директора филиала, понижают до должности кассира, а на место директора учредитель ставит своего родственника. Он решает отомстить, и собирает "бригаду", куда вошли старик, который всегда ходит со внуком, инста-дива, увлекающаяся гороскопами, и качок.

Продюсер и актриса Куралай Анарбекова призналась, что привыкла рисковать.

- Я всегда рискую. Без риска ничего не бывает. Даже снимать фильмы про банки это рискованно, многие боятся в таком жанре снимать, стараются плыть по волнам, но мы решили сломать стереотип, - сказала она.

Рисковать пришлось и во время съемок. Режиссер картины Алишер Утев рассказал, что во время репетиций едва не случилось ЧП.

- На репетиции прорабатывали взрыв , как мне показалось, девушка-каскадер, дублирующая главную героиню, упала на голову, я думал, что нам придется поменять дублершу, хотя это было 4 часа утра. Но к счастью, все обошлось, ничего серьезного с ней не случилось, каскадерша быстро пришла в себя, девушка очень храбрая. Героически вышла из этой ситуации, отсняли материал, все получилось, - рассказал режиссер.

Как мы видим, риск, если он оправданный и не противоречит законодательству и служит благородным целям, приносит больше пользы, чем вреда. Главное, не бояться и уверенно идти к своей мечте.

Альберт Ахметов

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