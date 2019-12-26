Чем будет заниматься национальное агентство по усыновлению

Эти агентства будут оказывать консультативную и психологическую помощь и прочее.

В Сенате приняли в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности", разрешающий создавать Национальное агентство по усыновлению, передает корреспондент zakon.kz.

— В законопроект зашло создание Национального агентства по усыновлению. На сегодня в Казахстане действует около 20 иностранных агентств по оказанию содействия в усыновлении, но в то же время законом не предусмотрено действие наших казахстанских агентств, — сказал в кулуарах Сената заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов.

По его словам, иностранные агентства в основном направлены на поиск казахстанских детей и направление для воспитания в другие государства.

- Сегодня мы предусмотрели в этом законопроекте создание таких агентств, потому что здесь (предусмотрена) в целом защита личной неприкосновенности наших граждан, вопросы несовершеннолетних рассмотрели в контексте защиты прав детей. В этом контексте создаются агентства по оказанию содействия усыновлению, которые подлежат аккредитации госорганами, — добавил представитель Генпрокуратуры.

Он уточнил, что никаких государственных полномочий таким агентствам не передается, имеется уполномоченный орган в этой сфере, имеются надзорные и контролирующие органы.

- Само решение будет приниматься отделом опеки и попечительства только по решению суда. То есть эти агентства будут оказывать консультативную и психологическую помощь, будут проводить обучение с будущими кандидатами на усыновление, будут проверять их психологическую совместимость. Это инициатива наших бизнесменов, они ни копейки затрат от государства не требуют. Есть, к сожалению, факты возврата детей, когда родители брали, но потом психологическая несовместимость или непонимание было, — объяснил Ахметжанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!