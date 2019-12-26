Для поддержки молодежи Туркестана выделены гранты на сумму свыше миллиарда тенге

Реализовано 11 крупных проектов.

Как известно, в Послании Елбасы Н.А. Назарбаева от 5 октября 2018 года 2019 год был назван Годом молодежи. В связи с этим в Туркестанской области в этом году проведена большая работа по поддержке молодежи, была подготовлена концепция реализации государственной молодежной политики, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В результате, изучено 251 проектов, реализовано 11 крупных проектов по 4 идеологическим направлениям. В частности, по второму направлению программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2020 годы "Развитие массового предпринимательства" 2093 молодых человека получили гранты в размере 505 тысячи тенге. Общая сумма превысила 1 млрд тенге.

Помимо этого, создана областная мобильная группа по разъяснению жителям отдаленных аулов программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, социальных мер поддержки молодежи, получения кредитов и грантов на открытие своего дела. В итоге услуги оказаны свыше 8 600 молодым людям. В рамках проекта "Жасыл ел" с апреля 2019 года и по сей день работой обеспечено 1275 молодых людей. Их зарплата составила 75 тысяч тенге. Наряду с этим, в рамках проекта "С дипломом — в село" в 2019 году трудоустроено 1695 молодых специалистов.

В 2018 году данный показатель составлял 913. При поддержке руководства области 356 молодых специалистов обеспечены жильем. По итогам года совместно с областным маслихатом будет проведен форум "С дипломом — в село", где будет награждена активная молодежь. В результате системной пропагандистской работы, снятых различных роликов и организованных челленжей, увеличилось количество участников программы "Молодежная практика", работой на 6 месяцев обеспечено 6 635 молодых специалистов. По поручению Елбасы, Первого Президента РК Н.А.Назарбаева, к строительным работам в Туркестане активно была привлечена молодежь. Заключены договора с руководителями 10 строиельными компаниями в городе Туркестане, в результате около 1000 студентов МКТУ им. А Ясави и ЮКГУ им. М. Ауезова, Южно-Казахстанского государственного государственного педагогического университета в течение двух месяцев работали на строительных площадках.

При поддержке областного акимата реализован проект "TURKISTAN – JASTAR QALASY", направленны на организацию досуга молодежи. Данный проект получил оценку в республике, как самый эффективный и удачный. В мероприятии приняли участие свыше 30 тысяч молодых людей. Помимо этого, в городе Туркестане оборудованы 4 новые площадки для национальных игр, стрит воркаута, стрит бола, дэнса. Ц селью поддержи молодежных бизнес-инициатив в сфере туризма и развития инфраструктуры совместно с микрофинасовой организацией "Ырыс" реализована программа "Жас кәсіпкер". В результате молодежью были поданы заявки на 50 проектов, 35 проектов финансированы по 1-процентной ставке. Общая сумма составила 70 млн тенге.

На сегодня в областном центре успешно реализуются проекты — хостел "Ернұр", студия "Рейс", ферма "Сити", "YassCoffe, Yass Burger". Нужно отметить, управление общественного развития Туркестанской области с целью подведения итогов Года молодежи провело мероприятие "Роль молодежи в превращении Туркестана в духовно-культурный центр тюркского мира" в формате "Таун Холл" и провело презентацию по вышеперечисленной работе.

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