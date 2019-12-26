В Алматы подвели итоги Года молодежи

Также заслуженные награды были вручены активным представителям молодежи города.

Итоги Года молодежи подвели на молодежном форуме "Tuńǵyshtar kezeńi", который прошел во Дворце студентов им. У.А. Жолдасбекова. Во время форума участникам мероприятия были презентованы социальные проекты молодежных организаций города Алматы, сообщает zakon.kz.

- Алматы – город молодежи. На сегодняшний день в мегаполисе насчитывается около 700 тысяч молодых людей. То есть каждый третий житель – молодой человек. Из них 233 тысячи – студенты. Они получают качественное образование в 39 вузах и 80 колледжах. А качественное образование – залог будущего. Друзья, будущее нашей страны - напрямую связаны с вашими знаниями, усилиями и патриотизмом, - сказал заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров, поприветствовав участников мероприятия.

Акиматом города уделяется большое внимание поддержке и развитию молодежи. Решаются практические вопросы как доступное и качественное образование, работа, жилье и поддержка молодых семей. В рамках поручения Первого Президента - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева уже выданы 249 ключей от квартир арендного жилья для работающей молодежи.

Также, хорошо зарекомендовавшая себя городская программа "Алматы жастары" найдет свое продолжение. В 2020 году работающая молодежь дополнительно будет обеспечена 1000 квартирами.

Результативно ведется работа и по трудоустройству молодежи, так с начала года трудоустроено 14 966 молодых людей в возрасте до 29 лет (на постоянные рабочие места – 12019 человек, на молодежную практику – 1140 человек, на социальные рабочие места – 450 человек, на общественные работы – 1357 человек). На краткосрочные курсы обучения направлены 664 человека.

В рамках проекта "Жас кәсіпкер" программы "Бастау бизнес" в Алматы по первому, второму и третьему потоку обучились 2650 молодых людей из категории NEET в возрасте от 18 до 29 лет. Проект охватил 8 районов города, где функционировали 34 учебных класса. Данный проект позволил молодежи овладеть основами предпринимательского дела, найти свою нишу, открыть свой бизнес, получить стартовый капитал в виде гранта в полмиллиона тенге (200 МРП), а также каждому участнику получить единоразовую стипендию в размере 16 759 тенге.

Предоставляется хорошая возможность для молодежи овладеть в колледжах Алматы первой рабочей профессией. Для этого в городе ежегодно выделяется свыше 11 тысяч мест для бесплатного обучения в колледжах. Студенты по рабочим специальностям обеспечиваются бесплатным горячим питанием и стипендией.

- Будущее Алматы – это Алматы нового поколения профессионалов, ученых, управленцев, бизнесменов и многих других. И именно вы, молодежь – бесценный человеческий капитал города, - отметил Ержан Бабакумаров.

Молодежь и волонтеры Алматы поддержали инициативы Президента РК Касым-Жомарта Токаева по волонтерству, озвученные во время встречи с молодежью в городе Нур-Султан. В Алматы определены рабочие группы по основным направлениям: "Сабақтастық", "Саулық", "Таза әлем", "Асыл Мұра", "Қамқор", "Білім", "Үміт".

В ходе форума награждались активные представители молодежи города из разных сфер деятельности. Среди них есть молодые предприниматели, ученые, режиссеры, актеры, художники, преподаватели вузов, лидеры молодежных движений.

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