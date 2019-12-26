Проводникам-насильникам ужесточили наказание

Им дали по пять лет лишения свободы.

Суд вынес новое решение по делу об изнасиловании в Тальго, передает zakon.kz.

Как сообщается на странице #НеМолчи, проводникам дали по пять лет лишения свободы, вместо ранее назначенных двух с половиной лет каждому.

Прокурор просил назначить им по 6,8 лет.

- В части группы, им по обвинению было вменено совершение преступления именно группой лиц по предварительному сговору. Суд пришел к выводу, что данный квалифицирующий признак тоже нашел свое подтверждение... ... Несмотря на все доказательства, суд назначил минимальное наказание - 5 лет лишения свободы. На это, по словам судьи, повлияли смягчающие обстоятельства – молодой возраст проводников, несудимость, наличие на иждивении у Умбеталиева детей и положительные характеристики, - отметила лидер движения Дина Смаилова.

26 июля текущего года двум проводникам поезда 97/98 Нур-Султан - Актобе вынесли приговор в суде Костаная. Они были признаны виновными и приговорены к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в учреждении средней безопасности. Их обвиняли в изнасиловании пассажирки в купе поезда 26 сентября 2018 года. 22 августа Костанайской областной суд отменил приговор суда первой инстанции вернул дело в прокуратуру.

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