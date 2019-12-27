Как будут получать пенсию казахстанцы, работающие в странах ЕАЭС

Перечень документов для назначения и выплаты пенсии трудящемуся будет регулироваться национальным законодательством каждого государства-члена ЕАЭС.

20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором главами государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) было подписано Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза, сообщает zakon.kz.

Работа над проектом Соглашения проводилась Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) совместно с государствами-членами ЕАЭС с 2014 года.

Как отмечено на сайте ЕЭК, после вступления Соглашения в силу трудящиеся ЕАЭС будут получать пенсию не только за периоды работы у себя на родине, но и за периоды работы в других государствах ЕАЭС. Каждое государство будет платить пенсию по своему законодательству.

Соглашением определены виды пенсий, на которые оно будет распространяться.

До сих пор из-за различий в пенсионных системах стран ЕАЭС пенсионные права трудовых мигрантов формировались не во всех странах (например, в Казахстане и Кыргызстане). Там же, где такая практика существовала (в России, Беларуси), трудящиеся при возвращении на родину не могли их реализовать.

Отметим, что в Казахстане Соглашение будет распространяться на правоотношения по уплате пенсионных взносов в ЕНПФ и на пенсионные выплаты из ЕНПФ при достижении пенсионного возраста, установлении инвалидности 1,2 групп бессрочно, единовременные выплаты наследникам.

Теперь, к примеру, если гражданин Российской Федерации, Армении, Кыргызстана, Беларуси после вступления в силу Соглашения будет работать в Казахстане по трудовому или гражданско-правовому договору, то он будет участвовать в накопительной пенсионной системе путём ежемесячного перечисления пенсионных взносов в ЕНПФ в порядке и на условиях, которые установлены национальным пенсионным законодательством Республики Казахстан.

При этом право на их получение возникнет по достижению пенсионного возраста по законодательству Республики Казахстан или при установлении инвалидности 1,2 групп бессрочно, также по законодательству Республики Казахстан.

В случае, если гражданин Казахстана приобретёт стаж работы (например, 3-5 лет) на территории страны члена ЕАЭС после вступления в силу Соглашения, то при возникновении права на пенсию по условиям пенсионного законодательства страны трудоустройства (достижение пенсионного возраста, наличие определённого трудового стажа, количества индивидуального пенсионного коэффициента – в РФ), страна в которой трудился мигрант назначит пенсию за отработанный трудовой стаж именно в этой стране. При этом гражданин Казахстана будет вправе подать заявление с документами на назначение и выплату пенсии в Пенсионный фонд страны ЕАЭС или в ЕНПФ.

Перечень документов для назначения и выплаты пенсии трудящемуся будет регулироваться национальным законодательством каждого государства-члена ЕАЭС.

Обращаем внимание, что Соглашение вступит в силу только после его ратификации всеми странами ЕАЭС.

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