Ответственность за перепродажу ж/д билетов ужесточили в Казахстане

Будет увеличен штраф до до 500 МРП.

Депутаты Сената на пленарном заседании во втором чтении приняли законопроект, согласно которому ужесточается ответственность за перепродажу ж/д билетов в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Отмечается, что указанным проектом закона вносятся изменения и дополнения в семь законодательных актов, включая предпринимательский, налоговый, кодекс РК об административных правонарушениях, законы "О железнодорожном транспорте" и "О естественных монополиях".

Законопроектом предусматривается ужесточение административной ответственности за перепродажу проездных документов и необеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Как сообщал ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов , инициированы поправки по привлечению физических и юридических лиц к ответственности за незаконную продажу, перепродажу проездных билетов.

- В частности, возвращена административная ответственность за незаконную реализацию и перепродажу проездных документов на физических и юридических лиц с увеличением суммы штрафа от 100 до 500 МРП, - отмечал Атамкулов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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