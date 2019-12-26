Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Ответственность за перепродажу ж/д билетов ужесточили в Казахстане

Будет увеличен штраф до до 500 МРП.

Фото : BNews.kz26 декабря 2019, 14:38

Депутаты Сената на пленарном заседании во втором чтении приняли законопроект, согласно которому ужесточается ответственность за перепродажу ж/д билетов в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Отмечается, что указанным проектом закона вносятся изменения и дополнения в семь законодательных актов, включая предпринимательский, налоговый, кодекс РК об административных правонарушениях, законы "О железнодорожном транспорте" и "О естественных монополиях".

Законопроектом предусматривается ужесточение административной ответственности за перепродажу проездных документов и необеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Как сообщал ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов , инициированы поправки по привлечению физических и юридических лиц к ответственности за незаконную продажу, перепродажу проездных билетов.

- В частности, возвращена административная ответственность за незаконную реализацию и перепродажу проездных документов на физических и юридических лиц с увеличением суммы штрафа от 100 до 500 МРП, - отмечал Атамкулов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты