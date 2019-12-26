Какой госорган соответствует концепции "слышащего государства"

Куда чаще всего обращаются за справедливостью казахстанцы?

Какой госорган на сегодня соответсвует концепции "слышащего государства", рассказали в Первом антикоррупционном медиацентре, передает zakon.kz.

В нашей стране уже несколько лет действует закон о доступе к информации, порталы открытого правительства, которые в первую очередь направлены на соблюдение принципов открытости, подотчетности и транспарентности.

Однако, несмотря на то, что все руководители с высоких трибун говорят о служении народу на деле совсем иначе. Поэтому вновь избранный Президент в своем послании особо затронул этот вопрос.

- Каждый чиновник должен помнить: мы часть народа, работаем для народа и среди народа! Слышащее государство – это отсутствие бюрократии в ее худшем проявлении и прозрачность всех процедур на основе цифровизации, – отметил Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий.

Какой же из государственных органов на сегодняшний день соответствует концепции "слышащего государства"?

За прошедший год через Единую систему электронного документооборота госорганов в Агентство по противодействию коррупции поступило 7664 обращения от граждан. На блог Председателя агентства Алика Шпекбаева написали 473 обращения. И ежедневно десятки человек тегают в социальных сетях само агентство и его председателя по самым разным вопросам. Не найдя справедливости у профильных чиновников, казахстанцы обращаются в антикоррупционное ведомство, зная, что там вопрос действительно возьмут на контроль.

И это не случайно — Агентство по противодействию коррупции уделяет больше внимание открытости и доступности своих служащих. Руководители департаментов в регионах, заместители председателя — все они зарегистрированы в социальных сетях и реагируют на жалобы и обращения граждан. Пример подал сам Алик Шпекбаев, первым зарегистрировавшись в Фейсбуке и Инстаграме в 2018 году.

Но на этом в агентстве решили не останавливаться, сделав шаг к безбарьерному обслуживанию — во всех областных центрах страны открыты Сервисные центры Антикоррупционной службы. Здания однотипные. Занимают два этажа, в них предусмотрена электронная очередь и там же находится пресс-центр.

Там все открыто, доступ есть каждому гражданину. Любой может представить свой проект или идею по снижению коррупционных рисков в той или иной сфере, а также получить консультацию или оставить жалобу. Там также смогут работать общественники, созданы условия и для предпринимателей.

За прошедший период более 3 тысяч граждан восстановили свои нарушенные права и решили вопросы посредством проектных офисов "Адалдық алаңы". Для повышения доступности государственных органов фронт-офисы открываются по всему Казахстану, вплоть до уровня районных акиматов и сельских округов.

- В 2017 году председатель Первого антикоррупционного медиа-центра Толеген Байгулов в инициировал создание проектных офисов "Адалдық алаңы", где чиновники совместно с антикоррупционщиками выявляют и устраняют коррупционные риски, работают над повышением качества оказываемых услуг, снижением административных барьеров и формированием антикоррупционной культуры, - рассказал Кенжебек Касымбеков, председатель Антикоррупционного хаба предпринимателей тюркоязычных государств.

Открытым считаем и МВД РК. Начальник департамента собственной безопасности и региональные руководители регистрируются в социальных сетях, следят за обращениями граждан, касающихся деятельности министерства, и в целом, госорган ведет активную работу для обеспечения общественного контроля. Так, в Международный день борьбы с коррупцией Первый антикоррупционный медиа-центр подписал меморандум о взаимном сотрудничестве с министром внутренних дел Ерланом Тургумбаевым. Общественники предложили МВД сразу несколько проектов — повышение правового сознания граждан, работа над доверием граждан, проверка сотрудников на добропорядочность методом тайного покупателя, проект "открытая полиция", и наконец, — тест на неподкупность по опыту США.

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