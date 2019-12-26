ЖССБ организовал для вкладчиков "отдых на коньках"

В массовых катаниях приняло участие 400 человек.

В преддверии Нового года павлодарский филиал Жилстройсбербанка для своих клиентов устроил “Zhilstroy Ice Party”, чтобы познакомиться поближе с новыми вкладчиками, сообщает zakon.kz.

На встрече собрались около четырёхсот человек. Все они недавно открыли счета в ЖССБ и вместе с новым депозитом получили пригласительный билет на каток.

- Мы ценим и уважаем своих вкладчиков, поэтому решили устроить для них праздник в канун Нового года и 15-летнего юбилея нашего филиала, - рассказала заместитель директора павлодарского областного филиала Жилстройсбербанка Ботагоз Камарова. - Гости праздника будут кататься на коньках, получать сладкие подарки, с детьми будут играть герои их любимых мультфильмов. Мероприятие для неформального общения с вкладчиками мы организовываем не в первый раз, к примеру, недавно для них мы устроили прогулку на теплоходе.

Учитель физики и математики в педагогическом университете Манарбек Сырнай с супругой и двумя детьми пока живут в съёмной квартире. Совсем скоро они ждут пополнения, поэтому копить на собственное жильё - цель приоритетная.

- О работе Жилстройсбербанка знали давно, первый счёт мы открыли два года назад, - рассказывает Манарбек. - Два года откладываем, перед Новым годом решили открыть ещё один счёт на жену, чтобы получить премию от государства в двойном размере. Пока будем копить, а там решим – соединим ли два счета для покупки квартиры, или один из счетов оставим для дальнейшего приобретения жилья нашим детям. Уверен, что всё получится.

Перед открытием счёта павлодарка Гульмира Арынова не сомневалась в выборе банка.

- Я открыла два счёта - на себя и на шестнадцатилетнюю дочку, - рассказала Гульмира Арынова. - Своя квартира у нас уже есть, хочу накопить на жильё дочери, чтобы в будущем она смогла учиться и строить свою семью без оглядки на бытовые трудности.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!