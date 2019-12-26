Налоговики - лидеры среди коррупционеров в системе Минфина

Самые частые коррупционные преступления среди сотрудников комитета госдоходов - взяточничество, мошенничество, превышение и злоупотребление должностными полномочиями.

Свыше 50% коррупционных дел в системе министерства финансов Казахстана приходится на налоговую службу, заявил старший следователь первого департамента агентства Казахстана по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, пишет Sputnik.

Министерство финансов Казахстана реализует государственную политику в сфере госзакупок. Данная сфера, по словам Данияра Бигайдарова является одной из самых коррумпированных.

- С начала 2019 года в производстве антикоррупционной службы находилось 383 коррупционных уголовных дела, 202 из которых направлены в суд, осуждено 92 лица. Ущерб от данных преступлений составил порядка 2,5 миллиарда тенге. Из них свыше двух миллиардов в настоящее время возмещены государству, - сказал Бигайдаров на брифинге.

Большинство коррупционных правонарушений в этой сфере связано с распределением тендеров, незаконным заключением договоров, подписанием фиктивных актов выполненных работ.

Согласно статистике антикоррупционной службы, с 2017 по 2019 года в производстве находилось 318 досудебных расследований по фактам коррупционных правонарушений в системе Минфина.

Из них завершены 244 уголовных дела, 228 из которых направлены в суд. В 2019 году в суд было направлено 44 уголовных дела по фактам коррупционных преступлений на базе ведомства.

По различным коррупционным преступлениям осуждены 108 должностных лиц за три года.

- Более 50% коррупционных фактов и привлеченных по ним сотрудников приходится на налоговую службу (в производстве – 127 дел, в суд – 108 дел, осуждено – 58 лиц), где факты коррупции проявляются при проведении проверок, - сказал следователь агентства.

Часть коррупционных преступлений также приходится на таможенные органы (в производстве – 169 дел, в суд – 100 дел, осуждено – 36 лиц).

Здесь коррупция присутствует на контрольно-пропускных постах в виде систематических поборов и получения взяток за беспрепятственный проезд.

По результатам анализа наиболее распространенными видами коррупционных преступлений, которые совершают сотрудники комитета госдоходов при министерстве финансов, являются взяточничество, мошенничество, превышение и злоупотребление должностными полномочиями.

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