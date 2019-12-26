Что просят у Деда Мороза звезды в 2020 году

От того, что загадает каждый из нас 31 декабря в 23:59, зависит многое,

Все ближе и ближе волшебная Новогодняя ночь, когда каждый из нас загадывает самые сокровенные желания. Звезды кино и шоу-бизнеса такие же люди, и обязательно в последние секунды 2019 года под бой курантов загадают что-то свое. Корреспондент Zakon.kz выяснил, что попросят у Деда Мороза казахстанские знаменитости в самую волшебную ночь в году.

Актриса Динара Бактыбаева отметила, что в детстве человек загадывает желания, связанные с материальным, ребенок хочет машинку, приставку, игрушку, с возрастом приходит понимание, что это все бренное.

- Я хочу загадать Дедушке Морозу, чтобы все были живы и здоровы, были рядом и чтобы у всех все было хорошо, каждый бы счастлив по-своему, - сказала она.

Продюсер и актриса Куралай Анарбекова призналась, что весь год усиленно работала над проектами, и единственное ее желание в канун Нового года- выспаться.

- А на 2020 год хочу попросить больше жизни каждый день, чтобы она была насыщенной и интересной, - рассказала она.

Певец Нуржан Керменбаев заявил, что не просит у Деда Мороза, а просит у Всевышнего.

- Много чего нужно, конечно. Но, в первую очередь, попрошу для семьи, для родных и близких, - поделился "Капкарашка".

Режиссер Аскар Узабаев попросит у Деда Мороза побольше хороших казахстанских фильмов в 2020 году, актриса Гульназ Жоланова в новогоднюю ночь попросит любовь, а певец Айкын Толепберген будет просить удачи для своей кинокарьеры.

Известная в 2000-х казахстанская группа "101" снова вернулась на сцену. Фронтмен Иван Бреусов у Деда Мороза давно ничего не просит, но обращается к Господу Богу.

- Я, наверное, попрошу у Господа, Всевышнего, я каждый день об этом прошу, не только в Новый год, чтобы мои родные и близкие были здоровы, чтобы мой творческий потенциал был раскрыт еще больше, группа "101" сделала прекрасный камбэк, который мы начали реализовывать. Хочется, чтобы любимые люди были всегда рядом и поддерживали, - сказал Иван Бреусов.

Q-pop певица Ziruza попросит у Деда Мороза любовь друзей, хорошее настроение, режиссер Женисхан Момышев желает снять фильм еще лучше, чем его предыдущие, а певица Malika Yes загадает в новогоднюю ночь, чтобы все ее планы сбылись.

- Все говорят, что в новогоднюю ночь нужно загадывать желания только для себя, потому что ваших близких могут быть другие желания, которые не совпадают с вашими. Поэтому, себе я пожелаю здоровья, счастья и много денег (улыбается), - поделилась певица Kaliya.

Популярная группа Metis задумывается о здоровье, семейном счастье и новых идей в творчестве.

Как мы видим, звезды кино и шоу-бизнеса Казахстана уже определились со своими пожеланиями, целями и задачами на 2020 год. От того, что загадает каждый из нас 31 декабря в 23:59, зависит многое, но еще важнее не просто чего-то хотеть, но и прилагать усилия для достижения своих целей.

Альберт Ахметов

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