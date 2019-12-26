Портрет акима Павлодарской области продали на аукционе
Картина была продана за 700 тысяч тенге.
Фото : Акимат Павлодарской области26 декабря 2019, 15:09
Портрет акима Павлодарской области Булата Бакауова продали на аукционе, сообщает zakon.kz.
Картина была продана за 700 тысяч тенге.
- Картина вчера ушла за 700 тысяч тенге, а то, что 28-30 миллионов - это шутка ведущего, - прокомментировал данное видео пресс-секретарь акима Павлодарской области Ернар Сейтахмет.
Видео с аукциона, проходившего в Павлодаре, распространяется в соцсетях и собирает множество комментариев. На кадрах видно, как ведущие вечера, известные участники КВН Турсынбек Кабатов и Ярослав Мелехин, выставили на продажу один из лотов – портрет акима Булата Бакауова. Видео торгов за картину начинается с предложения суммы в 12 миллионов тенге и обрывается на предложении в 28 миллионов тенге.
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