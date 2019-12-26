Портрет акима Павлодарской области продали на аукционе

Картина была продана за 700 тысяч тенге.

Портрет акима Павлодарской области Булата Бакауова продали на аукционе, сообщает zakon.kz.

Картина была продана за 700 тысяч тенге.

- Картина вчера ушла за 700 тысяч тенге, а то, что 28-30 миллионов - это шутка ведущего, - прокомментировал данное видео пресс-секретарь акима Павлодарской области Ернар Сейтахмет.

Видео с аукциона, проходившего в Павлодаре, распространяется в соцсетях и собирает множество комментариев. На кадрах видно, как ведущие вечера, известные участники КВН Турсынбек Кабатов и Ярослав Мелехин, выставили на продажу один из лотов – портрет акима Булата Бакауова. Видео торгов за картину начинается с предложения суммы в 12 миллионов тенге и обрывается на предложении в 28 миллионов тенге.

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