Более 100 млрд тенге социальных инвестиций ERG направила на развитие регионов
За пять лет Евразийская группа реализовала свыше 1 400 социальных проектов.
Фото : Zakon.kz26 декабря 2019, 15:09
За 2013-2018 годы ERG направила на развитие регионов более 100 млрд тенге социальных инвестиций. Об этом свидетельствуют данные международной компании EY, сообщает zakon.kz.
За пять лет Евразийская группа реализовала свыше 1 400 социальных проектов в семи регионах Казахстана и на республиканском уровне.
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