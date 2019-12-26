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Более 100 млрд тенге социальных инвестиций ERG направила на развитие регионов

За пять лет Евразийская группа реализовала свыше 1 400 социальных проектов.

Фото : Zakon.kz26 декабря 2019, 15:09

За 2013-2018 годы ERG направила на развитие регионов более 100 млрд тенге социальных инвестиций. Об этом свидетельствуют данные международной компании EY, сообщает zakon.kz.

За пять лет Евразийская группа реализовала свыше 1 400 социальных проектов в семи регионах Казахстана и на республиканском уровне.


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