В "Самрук-Казына" сообщили о дефиците кадров 10%

Реально ли устроиться на работу в ФНБ.

Какие специальности сейчас востребованы в ФНБ «Самрук-Казына» и как решается проблема дефицита кадров, выяснял Zakon.kz.

На данный момент в фонде активны 25 вакансий, дефицит кадров 10%.

- Сейчас в дефиците вакансии, где нужен опыт проведения IPO и сделок по реструктуризации активов. Нужны также профессионалы в направлении приватизации. Многие казахстанские специалисты в этой области трудятся успешно за рубежом и не желают менять работу. С другой стороны, у нас высокие квалификационные требования. Мы ищем людей, которые имеют производственный опыт, - сказала директор департамента по управлению человеческими ресурсами АО “ФНБ “Самрук-Қазына” Анар Мухамеджанова.

Группа Фонда ориентирована на отечественные кадры, сейчас в руководстве фонда иностранцев сейчас нет. Этот тренд постепенно распространяется на портфельные компании.

- Фонд взращивает своих специалистов и дает возможность людям расти как внутри фонда, так и в группе компаний. У нас сейчас очень большой поток кандидатов, принятых на работу из портфельных компаний, а также из фонда уходят с повышением в портфельные компании, - добавила Анар Мухамеджанова.

К слову, отбор кандидатов на работу в ФНБ и его компаниях стал намного прозрачнее благодаря внедрению платформы Samruk Qyzmet, что обеспечивает прозрачность процесса трудоустройства. Каждый соискатель может онлайн отслеживать ход рассмотрения своей заявки, получать обратную связь в режиме реального времени.

- Сейчас квалифицированный специалист имеет больше шансов занять вакансию, нежели чей-то родственник без элементарной базы знаний, - отметила она.

Сегодня на сайте Samruk Qyzmet зарегистрировано более 7000 соискателей. За период работы сайта опубликовано более 1200 вакансий, на данный момент - порядка 400 активных вакансий. Через сайт в группу компаний “Самрук-Қазына” трудоустроено более 130 сотрудников, в том числе на руководящие позиции.

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