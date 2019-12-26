Более 50 миллионов тенге собрали для незрячих на благотворительном балу в Павлодаре

Для участников бала состоялся аукцион, на котором выставили мяч с автографами футболистов клуба Ertis, перчатки с автографом Серика Сапиева и шокпар - казахскую палицу.

Все средства, собранные на традиционном благотворительном балу акима Павлодарской области, пойдут на нужды учебно-производственного предприятия Казахстанского общества слепых, передаёт корреспондент pavlodarnews.kz.

Как рассказали в пресс-службе акима области, благотворительный бал главы региона в Павлодаре проходил второй год подряд. В этот раз он собрал около 300 бизнесменов и руководителей.

Для участников бала состоялся аукцион, на котором выставили мяч с автографами футболистов клуба Ertis, перчатки с автографом Серика Сапиева и шокпар - казахскую палицу. Кроме того, с торгов были проданы более 20 картин на общую сумму около 30 миллионов тенге. Самым дорогим стал портрет Малайсары батыра, который за 15 миллионов тенге выкупил турецкий бизнесмен.

Все доходы от проведения благотворительного бала передадут незрячим в учебно-производственном предприятии Казахстанского общества слепых.

К участникам обратился председатель павлодарского филиала общественного фонда "Казахстанское общество слепых" Амангельды Бердиев.

- Спасибо большое за такую поддержку, - сказал глава павлодарского представительства общества слепых Амангельды Бердиев. - Вы даете нам удочку, а рыбу и реку мы найдем сами.

В прошлом году на благотворительном балу собрали 16 миллионов тенге. Тогда эти средства решили направить на покупку здания для клубного дома "Альрами", который помогает в социальной адаптации людей с психоневрологическими заболеваниями.

Заместитель руководителя клубного дома "Альрами" Бибигуль Шарипова поблагодарила меценатов за помощь и рассказала, что год назад благодаря такому же благотворительному балу ее организация приобрела помещение для реабилитации душевнобольных павлодарцев.

- Мы уже девять лет занимаемся реабилитацией людей с психоневрологическими заболеваниями второй группы инвалидности, - рассказывает Бибигуль Шарипова. - Раньше мы занимали небольшое помещение, которое нам предоставил меценат. Мы располагались в этом здании восемь лет, и вот, благодаря идее акима области и нашим бизнесменам, мы приобрели здание для клуба. В прошлом году в это же время вы помогли нам собрать более 20 миллионов. В феврале мы купили себе помещение по адресу ул. Исы Байзакова, 159/1 площадью 230 квадратных метров. Теперь мы не думаем, где нам жить и работать, теперь мы полностью занимаемся творчеством.

Общественной организации восемь лет приходилось арендовать помещение для работы с душевнобольными людьми.

Как сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций председатель ОФ "Ветеранов и инвалидов Афганской войны Павлодарской области и города Павлодара" Байгабыл Майкотов, в числе проданных на благотворительном балу оказался потрет главы региона.

- Эту картину я лично вчера привез из Москвы, - рассказал Байгабыл Майкотов. - Мне ее передали мои российские однополчане,как дань уважения Булату Бакауову, который всегда оказывает поддержку нашему общественному объединению. Так получилось, что эту картину аким области не успел даже посмотреть. Организаторы бала выставили ее на благотворительный аукцион вместе с другими лотами. Многие мои однополчане лишились зрения на войне и очень хорошо, что эта картина внесла свою лепту в помощь этим людям.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!