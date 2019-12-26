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В Минэнерго пояснили слова казахстанского посла в Беларуси

Пресс-секретарь Министерства энергетики РК Нурлыбек Женисбек пояснил, что пока идут переговоры.

Фото : pixabay.com26 декабря 2019, 17:18

В ряде беларуских СМИ появилось заявление Посла РК в Беларуси Аскара Бейсенбаева о наличии договоренности с "Транснефтью" по транзиту казахстанского сырья в эту страну. В министерстве энергетики прокомментировали ситуацию, передает Zakon.kz.

- Пока есть общеполитические договоренности о транзите нефти через систему "Транснефти" из Казахстана в Беларусь,- цитирует нашего Посла БелТА.

Пресс-секретарь Министерства энергетики РК Нурлыбек Женисбек пояснил, что пока идут переговоры.

- В целом по соглашению к консенсусу мы пришли. Сейчас мы должны пройти внутригосударственные процедуры согласования с другими министерствами, лингвистической, научно-правовой экспертизы. Когда мы по объёмам с беларуской стороной договоримся, то можно будет разговаривать о маршрутах транспортировки, разговаривать с коллегами из России. Возможные поставки нефти из Казахстана в Беларусь по системе "Дружба" является инициативой Беларуси, на что казахстанской стороной было отмечено, что необходимы переговоры Беларусь с РФ о таком транзите, - сказал он.

Также пресс-секретарь пояснил, что Беларусь больше заинтересована не в готовых нефтепродуктах, а в сырье для осуществления переработки на своих заводах.

- Общее количество, которое было в переговорах озвучено, более 3,2 млн тонн они хотели бы они получить в виде нефти, газойля или нафты разными видами транспорта, - заключил пресс-секретарь.


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