В Талдыкоргане мошенницы сдали в ломбарды "пустышки" на 7 млн тенге

Предприимчивые женщины в течение двух лет закупали в Алматы бижутерию, так называемую "опыленку".

В суде Талдыкоргана рассматривают дело двух женщин, обвиняемых в мошенничестве с ломбардами, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

Расследование завершено следователями областного Департамента полиции, которые на днях направили уголовное дело на рассмотрение Талдыкорганского городского суда. На скамье подсудимых две жительницы Талдыкоргана, потерпевшие - владельцы пяти городских ломбардов.

- Обе обвиняемые женщины, 1982 года рождения, являются жительницами Талдыкоргана, которым инкриминирована серия мошенничеств из более 40 эпизодов. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 7 миллионов тенге. Все они связаны с ломбардами, куда под видом золотых изделий сдавалась бижутерия, основу которой составляло серебро, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Предприимчивые женщины в течение двух лет закупали в Алматы бижутерию, так называемую "опыленку". В основном цепочки, главные скрепляющие колечки в которых были из золота. Их сбывали в ломбарды вместе с различными кольцами с минимальной массой драгметалла.

- Специалисты ломбардов обманывались первоначально сдаваемыми легковесными золотыми изделиями, после которых предлагалась цепь, масса которой уже составляла 10-16-18 граммов. При проверке цепочек работники ломбардов, как правило, уже ограничивались лишь проверкой креплений, изготовленных действительно из золота. Обман обнаруживался лишь после организованной владельцем ломбарда комплексной проверки, - отметил заместитель начальника Следственного управления ДП Алматинской области Болат Идиалов.

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