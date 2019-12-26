В Туркестане прошел форум отцов

Цель форума - через создание школы отцов сохранение семейных ценностей, повышение ответственности отцов в воспитании детей, воспитание сыновей в национальном духе, пропаганда традиций и обычаев.

В областном центре при поддержке Тукестанского областного управления общественного развития прошел форум отцов, передает zakon.kz.

Организатором мероприятия выступила "Школа отцов", созданная при совете ветеранов Туркестанской области.

Цель форума - через создание школы отцов сохранение семейных ценностей, повышение ответственности отцов в воспитании детей, воспитание сыновей в национальном духе, пропаганда традиций и обычаев.

Началось мероприятие, имеющее большое воспитательное значение, с выставки изделий прикладного искусства, изготовленных руками отцов.

В форуме приняли участие заместитель акима области Сакен Калкаманов, члены президиума областного совета ветеранов, руководитель областного управления развития человеческого потенциала Рахымбек Жолаев, руководитель областного управления общественного развития Дамир Жунисов, вице-президент Международного казахско-турецкого университета имени Х.А.Ясави, доктор философских наук, профессор Амирекул Абуов, общественный деятель, доктор экономических наук, профессор Мырзагелды Кемел, директор центра воспитания молодежи ЮКГУ им. М. Ауезова, политолог, кандидат философских наук Сакен Мажинбеков, председатели городских и районных советов ветеранов, председатели городских и районных "школ отцов", представители молодежи, СМИ.

Областной совет ветеранов и областное управление общественного развития планируют совместно проводить мероприятия, направленные на популяризацию этой общественной структуры среди населения.

В своих докладах на темы "Школа отцов - школа воспитания", "Путь отца - верный путь", "Отец - пример", "Отбасы - ұлағат ұясы" спикеры делились мнением по поводу воспитания подрастающего поколения. Форум прошел в свободном формате.

В ходе мероприятия 16 представителям городов и районов вручили ленточки с надписями: "Образцовый отец", ценные подарки и грамоты акима области. Еще 16 отцов, отмеченных в номинации "Примерный отец", получили благодарственные письма областного совета ветеранов, ценные подарки.

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