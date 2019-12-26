В Туркестане прошел форум "Батыр Ана"

Цель форума — повышение статуса многодетных матерей, оказание им поддержки в развитии своего дела.

Сегодня в городе Туркестане в рамках партийного проекта "Бақытты отбасы" прошел форум многодетных деловых женщин "Батыр ана", сообщает zakon.kz.

Цель форума — повышение статуса многодетных матерей, оказание им поддержки в развитии своего дела. Участие в форуме приняли около 100 женщин из всех городов и районов, работающие в самых различных сферах. Они делились своим опытом. Среди участниц была и мать-героиня, воспитывающая 9 детей. Вел работу форума первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии "Nur Otan" Бейсенбай Тажибаев.

- Как вам известно, партия "Nur Otan" в рамках проекта "Бақытты отбасы" оказывает содействие в развитии предпринимательства, поддержке многодетных семей. На сегодня в Туркестанской области насчитывается около 90 тысяч многодетных семей. Большая часть обладательниц "Алтын алқа" и "Күміс алқа" проживают в нашем регионе. Они не только воспитывают детей, но и добиваются значительных успехов в различных сферах. Больших результатов добиваются туркестанки и в предпринимательстве. Сегодня мы специально их пригласили на форум, чтобы они поделились своим успешным опытом, чтобы и другие женщины узнали, с чего нужно начинать бизнес, на какую государственную поддержку рассчитывать, – сказал Б.Даулетулы.

О том, какие льготы предоставляются начинающим предпринимателя, участницам форума рассказал директор Туркестанского областного филиала НПП "Атамекен" Динмухаммед Абсаттаров. По его словам,в 2019 году в рамках проектов "Бастау Бизнес" и "Жас кәсіпкер" обучение в Туркестанской области прошли 3345 женщин. В рамках программы "Еңбек" на реализацию новых бизнес-идей гранты на общую сумму 1,5 млрд. тенге получили более 3000 женщин.

- Если вас мучает вопрос, с чего начать бизнес, наши бизнес-тренеры по проекту "Бастау" в течение 1 месяца будут обучать вас основам бизнеса. В результате появится возможность получить финансирование или выиграть безвозмездный грант. В 2019 году в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020" по компоненту "Бизнес-советник" обучение прошла 731 женщина, около 200 из их получили финансирование на общую сумму 680 млн. тенге. Мы всегда готовы пмочь женщинам, решившим начать бизнес, — сказал Д. Абсаттаров.

Он остановился и на программе "Женщина в бизнесе".

Директор микрофинансовой организации "Ырыс" Данияр Арынгазин сообщил, что по программе "Многодетная мама" 13 многодетных женщин получили льготные кредиты до 2 миллионов тенге.

О новом формате выплаты адресной социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям рассказала руководитель Туркестанского областного управления координации занятости и социальных программ Асия Темирбаева.

- В этом году в области для оказания адресной социальной помощи было выделено 70,8 млрд. тенге. Многодетные семьи получают помощь. Но не секрет, что некоторые жители пошли на правонарушения. В рамках программы "Еңбек" на профессиональные курсы направлено 3884 женщины, 710 из них — многодетные матери, 213 из них устроены на постоянную работу. 105 многодетных женщин открыли свое дело, — сказала она.

Председатель Туркестанского областного филиала "Ассоциации деловых женщин Казахстана" Инара Намазбаева подчеркнула, что каждый человек ответственен за содержание своей семьи. Она призвала женщин заняться бизнесом. А мама девяти детей, представитель туркестанской медицины Жанат Еринбетова отметила, что время женщина должна находить и на воспитание детей и на работу. Многодетная мама из Сайрамского района Шахтыкуль Бегзатова, обеспечивающая работой 14 человек, посоветовала женщинам не бояться начать свое дело. Своим мнением поделились и другие участницы форума из городов и районов.

В рамках форума Туркестанский областной филиал партии "Nur Otan" и Туркестанским областным филиалом "Ассоциации деловых женщин"подписали меморандум о сотрудничестве в поддержке многодетных матерей.

Участницы форума посетили мавзолей Ахмета Ясави.

Если в Туркестанской области есть около 144 тысяч предпринимателей, то около 46 тысяч из них или свыше 32 процента — женщины. Большая часть руководит кондитерскими цехами, швейными мастерскими, учебными центрами и работают в сфере услуг.

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