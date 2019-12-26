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В общественном транспорте столицы можно оплачивать лицом

Специальное оснащение установлено в двух автобусах.

Фото : liter.kz26 декабря 2019, 17:55

26 декабря в столичном общественном транспорте стартует пилотный проект оплаты проезда с помощью системы биометрических платежей FacePay, сообщает zakon.kz.

Специальное оснащение установлено в двух автобусах. Узнать их пользователи FacePay смогут по нанесенным на корпус автобуса логотипам.

Подобный проект в общественном транспорте реализуется впервые в мире. Он представляет собой сервис, с помощью которого любой пассажир может оплатить за проезд, просто войдя в транспорт.

Так как это безналичная оплата, стоимость проезда при оплате FacePay составит 90 тенге.

В автобусах, оснащенных камерами, система распознает человека по лицу и списывает необходимую сумму. При этом пользователь будет сразу уведомлен в системе и через смс-банкинг своего банка. Удобен и функционал для водителя, который также ведет автоматический учет.

Система обладает должным уровнем безопасности и простотой. Для пользования достаточно зарегистрировать свой ИИН, селфи и банковскую карту в мессенджере Telegram – официальный бот сервиса @FacePay_bot.


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