Токаев посетит Беларусь

Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев высоко оценил итоги официального визита Александра Лукашенко в Казахстан в октябре.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в 2020 году посетит Беларусь с официальным визитом. Об этом рассказал посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев, передает Sputnik Беларусь.

Сегодня на пресс-конференции, посвященной Дню Независимости Казахстана, Аскар Бейсенбаев проинформировал, что Токаев поедет в Беларусь в следующем году.

- По итогам визита между президентами достигнута договоренность и о том, что в следующем году по приглашению белорусского президента Александра Григорьевича Лукашенко состоится официальный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Беларусь, - сказал посол.

Также в начале следующего года в Минске ждут казахстанскую торговую миссию во главе с министром торговли и интеграции.

- Мы ожидаем, что в ходе торговой миссии будет обсужден вопрос увеличения доли казахстанской продукции на белорусском рынке, - отметил посол.

Аскар Бейсенбаев высоко оценил итоги официального визита белорусского лидера в Казахстан в октябре, а также достигнутые белорусско-казахстанские договоренности. Он отметил качественно новый уровень взаимодействия между двумя государствами. Тогда президенты стран подписали шесть соглашений. Но самое главное - о поставках казахстанской нефти в Беларусь – подписано не было.

В октябре этого года в ходе своего официального визита в Нур-Султан Александр Лукашенко пригласил Касым-Жомарт Токаева посетить Беларусь в 2020 году.

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