Появилось новое видео с разрушителем снеговиков в Нур-Султане

На нем, парень вместе с друзьями восстанавливает уничтоженные скульптуры.

20-летний парень, победивший "армию снеговиков" в Ботаническом саду Нур-Султана, записал видео, где он вместе с друзьями восстанавливает уничтоженные скульптуры, сообщает zakon.kz.

На кадрах видеоролика, молодые люди подносят снежные шары, и аккуратно подгоняют их друг к другу, создавая новых снеговиков. А сам разрушитель, даже решил выступить перед горожанами с небольшой речью, попросив у них прощения за произошедший инцидент. Так же он подчеркнул, что и он, и его друзья ценят чужой труд, а потому снова собрались здесь, чтобы своими руками восполнить ряды снеговиков.

20 декабря в вечернее время суток, находясь на территории Ботанического сада столицы, молодой человек разрушил фигуры снеговиков. Видео "подвига" было выложено в Сеть, где вызвало негативные отзывы со стороны жителей столицы. https://www.zakon.kz/5000058-neizvestnyy-hrabrets-v-odinochku.html

Вскоре полиция задержала борца со снеговиками. Им оказался двадцатилетний студент столичного ВУЗа. В отношение нарушителя был составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК (мелкое хулиганство), а сам молодой человек пояснил, что раскаивается в совершение данного поступка, приносит извинения жителям города, а также пообещал восстановить разрушенные им фигуры. https://www.zakon.kz/5000072-politsiya-zaderzhala-bortsa-so.html

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