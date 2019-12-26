Водитель Mercedes столкнул автобус с пассажирами в Алматы

В результате ДТП восемь пассажиров автобуса получили различные ушибы, их доставили в ближайшие больницы города.

В Алматы водитель Mercedes столкнулся с автобусом, передает zakon.kz со ссылкой на ДП Алматы.

Авария произошла напротив рынка Алатау-1. Водитель иномарки 1975 года рождения ехал по улице Северное кольцо в северном направлении. Водитель автобуса №27 двигался в попутном направлении по выделенной полосе.

Не убедившись в безопасности перестроения мужчина на Mercedes повернул налево и столкнулся с автобусом. От удара по инерции общественный транспорт отлетел на металлический осветительный столб, затем в арык.

В результате ДТП восемь пассажиров автобуса получили различные ушибы, их доставили в ближайшие больницы города.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????????????????????????_???????????????????????? (@krispi_almaty) 26 Дек 2019 в 12:09 PST

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!