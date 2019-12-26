Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Водитель Mercedes столкнул автобус с пассажирами в Алматы

В результате ДТП восемь пассажиров автобуса получили различные ушибы, их доставили в ближайшие больницы города.

Фото : кадр из видео26 декабря 2019, 18:10

В Алматы водитель Mercedes столкнулся с автобусом, передает zakon.kz со ссылкой на ДП Алматы.

Авария произошла напротив рынка Алатау-1. Водитель иномарки 1975 года рождения ехал по улице Северное кольцо в северном направлении. Водитель автобуса №27 двигался в попутном направлении по выделенной полосе.

Не убедившись в безопасности перестроения мужчина на Mercedes повернул налево и столкнулся с автобусом. От удара по инерции общественный транспорт отлетел на металлический осветительный столб, затем в арык.

В результате ДТП восемь пассажиров автобуса получили различные ушибы, их доставили в ближайшие больницы города.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ????????????????????????_???????????????????????? (@krispi_almaty) 26 Дек 2019 в 12:09 PST


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты