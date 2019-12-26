Водитель Mercedes столкнул автобус с пассажирами в Алматы
В результате ДТП восемь пассажиров автобуса получили различные ушибы, их доставили в ближайшие больницы города.
В Алматы водитель Mercedes столкнулся с автобусом, передает zakon.kz со ссылкой на ДП Алматы.
Авария произошла напротив рынка Алатау-1. Водитель иномарки 1975 года рождения ехал по улице Северное кольцо в северном направлении. Водитель автобуса №27 двигался в попутном направлении по выделенной полосе.
Не убедившись в безопасности перестроения мужчина на Mercedes повернул налево и столкнулся с автобусом. От удара по инерции общественный транспорт отлетел на металлический осветительный столб, затем в арык.
В результате ДТП восемь пассажиров автобуса получили различные ушибы, их доставили в ближайшие больницы города.
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