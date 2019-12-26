Поправки по вопросам газоснабжения приняли сенаторы

Сенаторы также приняли поправки в законодательство по вопросам железнодорожного транспорта.

Приняты поправки в законодательство по вопросам газоснабжения и железнодорожного транспорта, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента.

На заседании Сената рассмотрены во втором чтении поправки в законодательство по вопросам недропользования, газа и газоснабжения.

Выступивший с докладом сенатор Манап Кубенов, отметил, что законопроект направлен на привлечение инвестиций в экономику и развитие нефтехимического производства с высокой добавленной стоимостью и значительным мультипликативным эффектом. При этом, для обеспечения бесперебойного газоснабжения на внутреннем рынке, а также стабильного уровня цен на газ, предельная цена на товарный газ для новых стратегически важных инвестиционных проектов в рамках законопроекта будет формироваться из себестоимости поставки газа и минимальной нормы рентабельности Национального оператора в сфере газа и газоснабжения (АО "КазТрансГаз").

Для привлечения инвестиций в строительство электрических станций, использующих товарный газ в качестве топлива для производства электрической энергии, предлагается установление приемлемой цены на газ на долгосрочный период (до десяти лет).

Кроме того, вносятся изменения в механизм проведения аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам. С принятием законопроекта аукционы будут проводится оператором в электронной форме. Функции по признанию победителя аукциона сохраняются за комиссией. Также регламентируется деятельность Оператора электронных аукционов.

Рассмотрев документ во втором чтении, сенаторы приняли поправки в законодательство по вопросам недропользования, газа и газоснабжения

Сенаторы также приняли поправки в законодательство по вопросам железнодорожного транспорта.

Сенатор Ерик Султанов в своем докладе отметил, что документом дополняются полномочия государственных органов по разработке и утверждению нормативных правовых актов в части совершенствования и повышения прозрачности тарифообразования, субсидирования и защиты прав потребителей услуг подъездных путей.

Документом предусматривается ужесточение административной ответственности за перепродажу проездных документов и необеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте.

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