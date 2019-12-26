Приняты поправки по вопросам госуправления, кредитования и образования

Поправки представил министр национальной экономики Руслан Даленов.

На заседании Сената рассмотрены в двух чтениях и приняты поправки в законодательство по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан, совершенствования системы государственного управления, межбюджетных отношений, кредитования и образования, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента.

Министр национальной экономики Руслан Даленов, который представил поправки, проинформировал, что законопроект разработан в реализацию отдельных поручений Указов Президента Республики Казахстан и направлен на решение вопросов по:

- переименованию города Астаны в город Нур-Султан;

- передаче местным бюджетам поступлений от корпоративного подоходного налога с малого и среднего бизнеса в рамках фискальной децентрализации;

- реорганизации в Службе государственной охраны Республики Казахстан и Службе внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар";

- установлению запрета банкам второго уровня и микрофинансовым организациям начислять и требовать неустойку (штраф, пеня), комиссии и иные платежи за обслуживание по беззалоговым потребительским займам по истечению 90 дней просрочки;

- расширения компетенций городов республиканского значения и столицы;

- перераспределения функций управления образовательными учреждениями и бюджетного администрирования с районного на областной уровень.

- Также предлагается внесение изменения в Закон "О государственной службе Республики Казахстан", согласно которому лица, зачисленные в молодежный кадровый резерв, могут занять административные государственные должности корпуса "А" и "Б" без проведения соответствующего отбора, - отметил сенатор Сергей Плотников.

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