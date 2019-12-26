Ратифицировано соглашение о гармонизации законодательства стран ЕАЭС в сфере финансового рынка

В целях гармонизации законодательств стран Союза, будут приняты меры, включающие взаимодействие при подготовке проектов нормативных правовых актов.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Декларированными целями соглашения являются создание в рамках ЕАЭС общего финансового рынка, обеспечение взаимного признания лицензий на осуществление видов деятельности в секторах услуг, в частности, в банковском секторе, страховом секторе, секторе услуг на рынке ценных бумаг, недискриминационный доступ на финансовые рынки государств Евразийского экономического союза. Стороны руководствуются необходимостью совершенствования государственного регулирования и осуществления контроля и надзора на финансовых рынках государств-членов, пишет Sputnik Армения.

В соответствии с соглашением, в целях гармонизации законодательств стран Союза, будут приняты меры, включающие взаимодействие при подготовке проектов нормативных правовых актов.

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