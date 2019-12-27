Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Названа причина пожара на могиле Децла

Сгорели венки, портрет, пожелания, стихи и письма от поклонников.

Фото : hellomagazine.com27 декабря 2019, 00:42

Работники Пятницкого кладбища назвали причину возгорания на могиле музыканта Кирилла Толмацкого, известного как Децл. Все дело в неосторожном обращении поклонников со свечами. Об этом сообщает телеканал "360".

26 декабря в 16:00 работники кладбища обнаружили возгорание на могиле музыканта. Они смогли собственными силами потушить огонь, после чего связались с родственниками рэпера и рассказали им о случившемся.

Установлено, что возгорание произошло после посещения могилы поклонниками артиста. В результате безответственного использования поминальных свечей произошло возгорание пластиковых венков.

ГБУ "Ритуал" окажет помощь родственникам в восстановлении могилы при обращении в администрацию кладбища.

Мать исполнителя поделилась видео, на котором видна сгоревшая могила. На кадрах видно, что сгорели венки, портрет, пожелания, стихи и письма от поклонников.

Кирилл Толмацкий умер после концерта в Ижевске 3 февраля этого года от врожденного заболевания - гипертрофической кардиомиопатии. Ему было 35 лет.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты