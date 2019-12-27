Непонятная болезнь поразила верблюдов в Мангистауской области

Трижды в Мангистау приезжали специалисты из Министерства сельского хозяйства, но обнаружить, что поражает скот, пока не удалось.

Власти Мангистауской области пытаются понять, чем в регионе болеют верблюды. Невиданный недуг перенесли уже больше тысячи животных. 27 из них все еще проходят лечение, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Впервые заболевание было обнаружено в поселке Кызылсай два месяца назад. Постепенно похожие симптомы стали замечать владельцы верблюдов в разных точках региона. Сегодня болезнь поразила животных в пяти из семи районов.

Трижды в Мангистау приезжали специалисты из Министерства сельского хозяйства, но обнаружить, что поражает скот, пока не удалось. У всех парнокопытных наблюдаются одни и те же симптомы: вялость, отказ от пищи и воды. Местные чиновники уже обратились в частные клиники, а также вновь ожидают приезда столичных специалистов. Жителей региона просят не паниковать и говорят, что угрозы распространения заболевания на людей пока не обнаружено.,

- В целом если так взять, нет фактов того, что именно от этой болезни какие-то там были смертельные факты, и также нет фактов того, что именно вот эта болезнь передается другим видам домашних животных и людям, - сказал замакима Мангистауской области Бакытжан Качаков.

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