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Названа причина смерти Галины Волчек

Режиссер скончалась 26 декабря. Ей было 86 лет.

Фото : eg.ru27 декабря 2019, 01:29

Названа причина смерти театрального режиссера Галины Волчек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что, согласно предварительной версии медиков, она скончалась от отека головного мозга и отека легких. Утром у Волчек начали отказывать органы.

Режиссер скончалась 26 декабря. Ей было 86 лет.

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971 году она стала режиссером театра "Современник", а затем и его художественным руководителем. В качестве актрисы она появлялась в таких картинах, как "Король Лир", "Берегись автомобиля", "Дон Кихот", "Русалочка", "Осенний марафон", "Про Красную Шапочку" и "Уникум".


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