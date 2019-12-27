Француженка несколько месяцев жила в Алматы, чтобы забрать собаку

Ради этого, девушка оставила своего парня.

Француженка путешествовала по Кыргызстану, когда за ней увязалась бездомная собака. Не захотев оставлять на улице пса, который несколько дней ходил за ними, женщина изменила свой маршрут и осталась в Алматы на несколько месяцев, чтобы сделать паспорт, и вернулась домой с питомцем, сообщает zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

Собаку назвали Бэном. Так как в Кыргызстане питомцам не делают паспорт международного образца, а во Францию запрещено ввозить животное без документов, туристы приехали в Алматы.

- Бэн - очень добрый, умный пес, стойко вынес все трудности кругосветного путешествия, и с удовольствием изучал новые места. Осень в Алматы ему тоже понравилась, - добавил владелец хостела.

Парень продолжил путешествие и уехал в Грузию, а девушка изменила свои планы и несколько месяцев оформляла документы на собаку. Как только паспорт был готов, она улетела с питомцем во Францию.

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