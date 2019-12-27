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Француженка несколько месяцев жила в Алматы, чтобы забрать собаку

Ради этого, девушка оставила своего парня.

Фото : inAlmaty.kz27 декабря 2019, 06:37

Француженка путешествовала по Кыргызстану, когда за ней увязалась бездомная собака. Не захотев оставлять на улице пса, который несколько дней ходил за ними, женщина изменила свой маршрут и осталась в Алматы на несколько месяцев, чтобы сделать паспорт, и вернулась домой с питомцем, сообщает zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

Собаку назвали Бэном. Так как в Кыргызстане питомцам не делают паспорт международного образца, а во Францию запрещено ввозить животное без документов, туристы приехали в Алматы.

- Бэн - очень добрый, умный пес, стойко вынес все трудности кругосветного путешествия, и с удовольствием изучал новые места. Осень в Алматы ему тоже понравилась, - добавил владелец хостела.

Парень продолжил путешествие и уехал в Грузию, а девушка изменила свои планы и несколько месяцев оформляла документы на собаку. Как только паспорт был готов, она улетела с питомцем во Францию.


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