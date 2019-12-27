В Windows 10 улучшится система обновления драйверов

Возможно, это будет сделано c выходом очередного обновления ОС 15 января 2020 года.

В 2020 году ожидается выход крупного обновления Windows 10, в котором запланировано немало изменений. Одним из них является упрощение установки драйверов для устройств, передает hitech.vesti.ru.

Microsoft выпустила новую предварительную сборку (19536) операционной системы Windows 10, добавив туда более простой способ обновления и установки сторонних драйверов, а также ежемесячных апдейтов, не связанных с безопасностью.

Все необязательные обновления будут собраны на отдельной вкладке View optional updates ("Посмотреть необязательные обновления") в Windows Update ("Центр обновления Windows"). Использовать для этого диспетчер устройств или другой инструмент, такой как Windows Update MiniTool, больше не придется.

Windows 10 и без того автоматически устанавливает и обновляет драйверы без участия пользователя, рассказал старший менеджер программы предварительного тестирования Windows Insider Брэндон Леблан. Однако новая опция поможет в тех ситуациях, когда "десятка" не распознает устройство либо оно, будучи подключенным к компьютеру, работает некорректно. Проблему можно будет попробовать решить, установив драйвер другого разработчика (например, от самого производителя устройства).

Когда изменения внесут в стабильную версию Windows 10, не уточняется. Возможно, это будет сделано c выходом очередного обновления ОС 15 января 2020 года.

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