Погоду без осадков обещают синоптики в Казахстане

На западе страны возможны осадки.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на 27 декабря, передает zakon.kz.

По информации синоптиков, на большей части территории Казахстана сохраняется влияние отрога Атлантического антициклона, с ним – погода без осадков. На севере и востоке республики под влиянием атмосферных фронтов местами ожидается снег, на западе – осадки.

Местами ожидаются туман, метель, усиление ветра.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской области местами ожидается низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается низовая метель, ночью в Павлодарской области – усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Актюбинской области – усиление ветра 18 м/с. В Жамбылской области местами ожидается туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 1°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -8°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 27 декабря.

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