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Полиция: Место крушения самолета оцеплено, ведутся поисковые работы

На месте работает комиссия. Число погибших уточняется.

Фото : Денис Кривошеев27 декабря 2019, 10:16

На месте ЧП находится заместитель начальника районного управления полиции Талгарского района Алматинской области. Он прокомментировал происходящее, передает zakon.kz.

По сообщению Марата Куштыбаева, утром, в 7.30, в Талгарской районное управление полиции поступило сообщение о крушении самолета на окраине поселка Гулдала. На место незамедлительно были направлены сотрудники нескольких районных РУВД.

Сейчас там работают полицейские из Алматинской области и Алматы, ведутся поисковые и спасательные работы. Место происшествия оцеплено.

На месте работает комиссия. Число погибших уточняется.


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