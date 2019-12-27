Полиция: Место крушения самолета оцеплено, ведутся поисковые работы
На месте работает комиссия. Число погибших уточняется.
Фото : Денис Кривошеев27 декабря 2019, 10:16
На месте ЧП находится заместитель начальника районного управления полиции Талгарского района Алматинской области. Он прокомментировал происходящее, передает zakon.kz.
По сообщению Марата Куштыбаева, утром, в 7.30, в Талгарской районное управление полиции поступило сообщение о крушении самолета на окраине поселка Гулдала. На место незамедлительно были направлены сотрудники нескольких районных РУВД.
Сейчас там работают полицейские из Алматинской области и Алматы, ведутся поисковые и спасательные работы. Место происшествия оцеплено.
На месте работает комиссия. Число погибших уточняется.
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