Полиция: Место крушения самолета оцеплено, ведутся поисковые работы

На месте работает комиссия. Число погибших уточняется.

На месте ЧП находится заместитель начальника районного управления полиции Талгарского района Алматинской области. Он прокомментировал происходящее, передает zakon.kz.

По сообщению Марата Куштыбаева, утром, в 7.30, в Талгарской районное управление полиции поступило сообщение о крушении самолета на окраине поселка Гулдала. На место незамедлительно были направлены сотрудники нескольких районных РУВД.

Сейчас там работают полицейские из Алматинской области и Алматы, ведутся поисковые и спасательные работы. Место происшествия оцеплено.

На месте работает комиссия. Число погибших уточняется.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!