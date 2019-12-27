За три года объем инвестиций в основной капитал Нур-Султана вырос на четверть

Одним из основных инструментов привлечения инвестиций является действующие специальные экономические зоны.

C 2016 по 2018 годы объем инвестиций в основной капитал по городу Нур-Султан вырос на 24,3%, сообщили в Управлении инвестиции и развития предпринимательства столицы.

На сегодняшний день в структуре инвестиций наблюдается положительная динамика – доля частных инвестиций растет, а доля бюджетных инвестиций снижается. Так, если до 2016 года объем бюджетных средств в инвестиционном пироге достигал почти 42%, то по итогам 2018 года она сократилась до 17,6%. На сегодня доля частных инвестиций составляет 85,2% в основном за счет малого бизнеса.

Одним из основных инструментов привлечения инвестиций является действующие специальные экономические зоны "Астана – новый город" и "Астана-Технополис".

На территории первого парка СЭЗ "Астана – новый город" реализуется 73 проекта. 50 из них запущены, оставшиеся 23 проекта планируется запустить в течение следующих 3 лет. В целом первый парк уже заполнен на 95%, поэтому было принято решение о создании второго парка площадью 433,1 га.

Параллельно проводится работы по изъятию территорий у недобросовестных инвесторов. Уже освобождено порядка 52,3 га участков, где удалось разместить 12 производств.

Вместе с тем принято решение о расширении территории СЭЗ "Астана – новый город" на 8 тыс. га, предусматривающая зону освоения и реновации ветхого и аварийного жилья. Данная мера обеспечит привлечение 2 трлн. тенге инвестиций, строительство 400 новых социальных объектов, 15 млн. кв. м жилья и создание 160 тыс. новых рабочих мест.

На СЭЗ "Астана-Технополис" в настоящее время зарегистрировано 9 проектов на сумму 334 млрд. тенге, из которых запущено 2 проекта в сфере IT.

Также, в этом году закончено строительство 2 блоков проекта "Абу-Даби Плаза" – это торгово-развлекательный центр "Абу Даби Mall" и 14-этажный отель "Scheraton". Всего объект состоит из 6 блоков, готовность которых составляет 91,8%. Завершить проект планируется в июне 2020 года.

В целом по городу Нур-Султан в работе находятся более 200 проектов на сумму около 2,8 трлн. тенге. В 2019 году реализовано 35 проектов на сумму 254,5 млрд. тенге.

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