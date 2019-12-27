Дарига Назарбаева выразила соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Алматы
27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Бэк эйр, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение.
Фото : vestikavkaza.ru27 декабря 2019, 10:38
Дарига Назарбаева от имени Сената Парламента Республики Казахстан выразила соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе под Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
- С огромным состраданием восприняли печальное известие о падении самолета в Алматинской области. Хочу выразить глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших. Ваши боль и страдания отозвались в наших сердцах. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления ,- сказала Д.Назарбаева.
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