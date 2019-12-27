Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Дарига Назарбаева выразила соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Алматы

27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Бэк эйр, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение.

Фото : vestikavkaza.ru27 декабря 2019, 10:38

Дарига Назарбаева от имени Сената Парламента Республики Казахстан выразила соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе под Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

- С огромным состраданием восприняли печальное известие о падении самолета в Алматинской области. Хочу выразить глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших. Ваши боль и страдания отозвались в наших сердцах. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления ,- сказала Д.Назарбаева.

Все новости по теме читайте здесь.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты