Разделяя горечь утраты. Елбасы выразил соболезования

Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления.

Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.





- С глубокой скорбью воспринял известие о жертвах и пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании Bek Air, вылетевшего из аэропорта Алматы. Разделяя горечь утраты, выражаю слова соболезнования родным и близким погибших, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, - говорится в телеграмме.

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