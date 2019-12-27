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Разделяя горечь утраты. Елбасы выразил соболезования

Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления.

Фото : Акорда27 декабря 2019, 10:59

Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

- С глубокой скорбью воспринял известие о жертвах и пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании Bek Air, вылетевшего из аэропорта Алматы. Разделяя горечь утраты, выражаю слова соболезнования родным и близким погибших, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, - говорится в телеграмме.

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