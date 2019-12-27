В Атырау открыли сервисный центр "ANTIKOR ORTALYGY"

Мы проводим работу, чтобы быть открытым, профессиональным и эффективным органом - Шпекбаев.

Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев и аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов открыли в Атырау сервисный центр антикоррупционной службы "ANTIKOR ORTALYGY", сообщает Региональная служба коммуникаций.

"ANTIKOR ORTALYGY" стал еще одним шагом на пути к открытости, прозрачности и доступности госорганов для граждан. Центр, где граждане смогут получить правовую помощь и консультацию по волнующим вопросам, станет диалоговой площадкой гражданских инициатив.

Выступая на открытии центра, аким области Махамбет Досмухамбетов отметил, что для любого цивилизованного и правового государства борьба с коррупцией является актуальным вопросом. Коррупция развивается вместе с течением времени, пускает корни в различных сферах экономики и общества, и это зло все еще не устранено.

– Коррупция сдерживает развитие государства по всем направлениям, препятствует реализации главного принципа государства – принципа законности. В целях борьбы не с фактами коррупции, а с ее причинами государственными органами в области внедрены и реализуются несколько общественных инициатив. Между акиматом Атырауской области и департаментом Агентства по противодействию коррупции заключено соглашение, и в декабре 2018 года открыт проектный офис "Атырау – Адалдық Алаңы", – сказал аким области. – Главная цель – снижение уровня коррупции, формирование массового неприятия коррупции, повышение доверия граждан к институтам государственной власти.

Офис осуществляет свою работу в направлении устранения бытовой коррупции и создания удобной среды для граждан, реализации общественного контроля, формирования антикоррупционной культуры. С начала года организовано 205 мероприятий (встречи, мониторинги, круглые столы, брейн-ринги, флешмобы и др.).

По словам главы региона, борьбу с коррупцией нельзя рассматривать отдельно. Поэтому при пресечении дачи взятки и ее получения в любой среде необходимо всем проявлять активность.

Проектным офисом "Атырау – Адалдық Алаңы" в регионе проведена большая работа. Эффективным инструментом вовлечения граждан в формирование культуры добропорядочности в обществе являются специальные мониторинговые группы. В рамках проекта антикоррупционного сопровождения инвесторов заключено 13 соглашений на сумму 171,1 млрд тенге. В рамках проекта "Саналы Ұрпақ" в трех вузах и 20 специальных учебных заведениях открыты проектные офисы и магазины честности. Кроме того, подобные магазины открыты в 165 школах области. Создан волонтерский клуб "Адал Ұрпақ", в составе которого 345 студентов вузов и колледжей области. Также впервые по республике в рамках работы Проектного офиса "Атырау – Адалдық Алаңы" начал свою работу проект "Книга – ключ к честности". В настоящее время этот проект работает в регионе в 45 образовательных учреждениях. По проекту "Интерактивная карта открытых бюджетов" внесены на сайт "Паблик бюджет" 604 госоргана и учреждений области, из них 353 опубликовали свои бюджеты.

Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев поблагодарил акима области за проводимую работу, отметив, что справедливость, добропорядочность и доверие являются главными приоритетами в работе антикоррупционной службы.

– Мы проводим работу, чтобы быть открытым, профессиональным и эффективным органом, защищающим граждан и государственные институты от коррупции, – отметил Алик Шпекбаев.

Как подчеркнул А. Шпекбаев, данный проект позволяет гражданам получить правовую помощь и консультации по необходимым вопросам путем открытого и безбарьерного обслуживания.

– Мы видим, какая огромная работа проводится в регионе. Проводимая государственная политика позволяет гражданам получать необходимые услуги, повышать благосостояние населения, – сказал А. Шпекбаев.

В завершение встречи Алик Шпекбаев вручил 10 сотрудникам департамента по противодействию коррупции ключи от новых квартир.

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