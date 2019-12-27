В Сети появились первые кадры после крушения Bek Air
Уже полчаса помощи нет - Марал Ерман.
Фото : zakon.kz27 декабря 2019, 11:51
Утром 27 декабря в Алматы самолет при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Пассажирка самолета опубликовала видео и фото первых минут после крушения, передает zakon.kz.
- Самолет разбился у нас. Скорой нет. Уже полчаса помощи нет, - написала Марал Ерман в Instagram четыре часа назад.
Также девушка разместила видео, на котором рассказывает о том, что первой подъехала машина, которая забирала детей, больше помощи в первые минуты не было.
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Саолет разбился у инас. Скорой нет. Уже полчаса помощи нет. Бекэйр. #алматы
На место крушения были задействованы 35 бригад из Алматы. Направлены 2 нейрохиругические бригады.
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