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В Сети появились первые кадры после крушения Bek Air

Уже полчаса помощи нет - Марал Ерман.

Фото : zakon.kz27 декабря 2019, 11:51

Утром 27 декабря в Алматы самолет при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Пассажирка самолета опубликовала видео и фото первых минут после крушения, передает zakon.kz.

- Самолет разбился у нас. Скорой нет. Уже полчаса помощи нет, - написала Марал Ерман в Instagram четыре часа назад.

Также девушка разместила видео, на котором рассказывает о том, что первой подъехала машина, которая забирала детей, больше помощи в первые минуты не было.

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Саолет разбился у инас. Скорой нет. Уже полчаса помощи нет. Бекэйр. #алматы

Публикация от Марал Ерман (@maral_yerman) 26 Дек 2019 в 5:40 PST

На место крушения были задействованы 35 бригад из Алматы. Направлены 2 нейрохиругические бригады.

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Недалеко от аэропорта. При вззлете. Помощь нужна

Публикация от Марал Ерман (@maral_yerman) 26 Дек 2019 в 6:04 PST

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