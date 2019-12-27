Мажилисмены выразили соболезнования в связи с крушением самолета в Алматы
Нурлан Нигматулин пожелал также скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Фото : Пресс-служба Мажилиса27 декабря 2019, 11:58
Сегодня, открывая заседание Бюро Мажилиса, Председатель Палаты Нурлан Нигматулин от имени всего депутатского корпуса выразил глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим в результате крушения самолета в Алматы, сообщает zakon.kz.
- С чувством глубокой скорби восприняли известие о трагической гибели людей в результате авиапроисшествия. От имени депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы разделяем с вами боль и горечь невосполнимой утраты, - сказал Нурлан Нигматулин.
Нурлан Нигматулин пожелал также скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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