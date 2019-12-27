Крушение самолета в Алматы: в Bek Air сделали заявление

В данный момент мы ожидаем официальную информацию от служб, которые работают на месте происшествия.

В Bek Air сделали заявление о крушении самолета в Алматы, сообщает zakon.kz.

- Уважаемые казахстанцы, От лица авиакомпании приносим искренние соболезнования в связи с трагедией. В данный момент мы ожидаем официальную информацию от служб, которые работают на месте происшествия. Тем временем, мы просим вас не реагировать на сообщения анонимной рассылки, так как они могут носить мошеннический характер. Пожалуйста, ожидайте официальную информацию, - говорится в сообщении.

Сегодня 27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Бэк эйр, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением на территории Алматинской области, Талгарского района, между населенными пунктами Гульдала и Альмерек. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. Для оказания медицинской помощи выехало 40 бригад скорой помощи. На данный момент число погибших составляет 15 человек, число пострадавших 12 человек. (8 взрослых, 4 детей). Премьер-министр РК возглавил Правительственную комиссию. В составе комиссии заместитель Премьер-Министра, Министр индустрии и инфраструктурного развития РК и представители других госорганов. По предварительным данным, на борту находилось 93 пассажиров, 5 членов экипажа.

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