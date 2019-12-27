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Был замечен огонь - Кривошеев назвал возможные причины авиакатастрофы в Алматы

Данный самолет прошел все проверки.

Фото : ia-centr.ru27 декабря 2019, 12:26

Экономический обозреватель Денис Кривошеев рассказал, что два дня назад прилетел в Алматы самолетом, который разбился утром 27 декабря, передает zakon.kz.

Благодаря этому Кривошеев дал информацию о данном борте. Он сообщил, что самолет новый, проходил проверки, самолеты Fokker считаются одними из самых надежных в мире.

- Как сообщали диспетчеры, надо информацию проверять, что был замечен огонь в двигателе, но это пока предположительно. Вопрос не в том, насколько самолет старый-новый, вопрос в том, как его обслуживают, насколько технически правильно делается с точки зрения техсоставляющей. Насколько мне известно, данный самолет прошел все проверки, был исправен, важно дождаться выводов комиссии, - сказал Кривошеев.

По его словам, возможны разные причины крушения.

- Одним из факторов может быть обледенение самолета, несработавшая обледенительная система, может быть столкновение с птицей... рано говорить о выводах, - добавил Кривошеев.

Он добавил, что в Казахстане есть систематическая проблема в регулировании авиации.

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Альберт Ахметов


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