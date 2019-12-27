Авиакатастрофа в Алматы не повлияла на работу аэропорта
Изменений в расписании рейсов в связи с ЧП нет.
Фото : aviaala.kz27 декабря 2019, 12:40
Крушение самолета не повлияло на работу аэропорта Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальную страницу воздушной гавани в facebook.
- Уважаемые пассажиры! Международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме, изменений в расписании рейсов в связи с ЧП нет, – указано в сообщении пресс-службы аэропорта.
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